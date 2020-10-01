Джонсон допустил удар ракеты Ирана по лайнеру МАУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух" возле Тегерана. Заявление главы правительства было обнародовано в четверг, 9 января.

"Существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно", − отметил Джонсон.

По словам премьера, "необходимо провести полное и прозрачное расследование". Для этого Лондон тесно сотрудничает с Канадой и международными партнерами.

При этом он подчеркнул, что "Великобритания продолжает призывать все стороны к срочной деэскалации, снижению напряженности в регионе".

Джонсон также напомнил, что четверо подданных Великобритании числятся среди погибших в катастрофе и "жизненно необходимо как можно скорее осуществить доставку на родину их останков".

Ранее с аналогичным заявлениям выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, данные о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет есть у разведслужб Канады и ее союзников.

Напомним, украинский Boeing 737, который летел из Тегерана в Киев, 8 января разбился после вылета из аэропорта иранской столицы.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.

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Источник: korrespondent.net