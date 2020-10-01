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10. 01. 2020

Катастрофа в Иране: Киев и Берлин договорились о взаимодействии

Украина и Германия договорились о взаимодействии в расследовании катастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Об этом 9 января сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter.

Украинский министр отметил, что провел телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Массом, в ходе которого они "договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования".
Пристайко поблагодарил Мааса за поддержку в связи с трагедией рейса PS752 и добавил, что речь также шла и о процессе урегулирования на Донбассе.
 
"Жду новостей по результатам встречи (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента России Владимира) Путина 11 января", − указал украинский министр.

Напомним, 8 января потерпел крушение самолет МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Он упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.

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Источник: korrespondent.net
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