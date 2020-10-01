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10. 01. 2020

Иран призвал Boeing участвовать в расследовании

 
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что Тегеран разрешил авиакомпании Boeing присоединиться к расследованию катастрофы самолета МАУ. Об этом 10 января сообщило агентство IRNA.

Рабей подчеркнул, что комитет, отвечающий за расследование инцидента, был сформирован на основе положений Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В соответствии с международными правилами, в расследовании могут принимать участие авиационная организация страны, в которой произошел инцидент (Иран), авиационная организация страны, которая выдавала квалификацию на рейс (Украина), владелец самолета (Украина), завод-изготовитель самолета (Boeing) и завод-производитель двигателя самолета (Франция).

Рабей указал, что представитель Украины в настоящее время находится в Иране, и призвал Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к изучению черных ящиков

"Мы также приветствуем присутствие экспертов из тех государств, граждане которых погибли в результате трагедии", − говорится в заявлении иранского правительства.

Отмечается, что по распоряжению президента Хасана Роухани, результаты расследования будут "немедленно и регулярно предоставляться общественности, в особенности семьям погибших".

Также Рабей прокомментировал версию США о случайном попадании ракеты в украинский самолет, назвав подобные сообщения ложью и "психологической войной против Ирана".

Напомним, Boeing 737 Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев, 8 января разбился после вылета из аэропорта иранской столицы.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.

Ранее в США, Канаде и Британии допустили попадание иранской ракеты в украинский самолет.

Ракета или двигатель. Расследование катастрофы МАУ

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Источник: korrespondent.net
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