В Конгрессе США решили ограничить военные полномочия Трампа

Палата представителей Конгресса США в четверг, 9 января, одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа по использованию вооруженных сил против Ирана без разрешения законодателей. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 224 конгрессмена, против выступили 194 законодателя.

Автором документа выступила демократ Элисса Слоткин, которая во время работы в ЦРУ несколько раз посещала Ирак.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока Белый дом не получит от Конгресса соответствующее разрешение.

В порядке исключения глава государства может применять силу, если от Ирана исходит угроза атаки на США или американских солдат. Лидеру страны также не запрещается использовать силу против группировки Аль-Каида и ее сторонников. При этом президент все равно должен докладывать и объяснять Конгрессу, почему он решил применить силовые меры и были ли они необходимы. В Белом доме заявили, что резолюция Палаты представителей ошибочна, так как подрывает способность США предотвращать "террористическую деятельность" Ирана. Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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Источник: korrespondent.net