В Мексике нашли застреленным пропавшего журналиста

На границе западных мексиканских штатов Мичоакан и Герреро в ночь на 9 января обнаружили тело ведущего и управляющего мексиканской радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили власти Мексики, передает El Universal.

"Наши соболезнования родным и близким Фиделя Авилы Гомеса, журналиста из Мичоакана. Мы глубоко сожалеем о его убийстве. Мы будем продолжать работать для (обеспечения) свободы выражения мнений, мира и справедливости в Мексике", − заявил пресс-секретарь президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас.

По данным СМИ, тело 46-летнего журналиста было обнаружено армейским патрулем в автомобиле в овраге у шоссе.

Родственники заявили об исчезновении Авилы Гомеса 29 ноября, прокуратура штата Мичоакан объявила его пропавшим 2 декабря.

Государственная комиссия по правам человека осудила убийство и призвала власти не исключать из числа версий профессиональную деятельность погибшего.

Напомним, согласно отчету организации Репортеры без границ за 2019 год в Мексике были убиты десять журналистов.

Ранее сообщалось, что тело мексиканского журналиста Рохелио Баррагана нашли в багажнике автомобиля.

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Источник: korrespondent.net