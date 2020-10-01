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10. 01. 2020

Сейм Польши осудил высказывания Путина о Второй мировой войне

 
Специальная резолюция Польского сейма − нижней палаты парламента страны − осудила как "провокационные" и "ложные" высказывания российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина, о роли Польши в начале Второй мировой войны.
 
Два тоталитарных режима − нацистская Германия и коммунистический СССР − развязали эту войну, подчеркивается в резолюции, которая была принята без процедуры голосования в четверг, 9 января.
 
Польша, а также страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами агрессии, начатой после заключения 23 августа 1939 года между Гитлером и Сталиным тайного пакта, который предполагал раздел территории Польши, говорится в документе.
 
В нем не подвергаются сомнению жертвы, понесенные народами Советского Союза в борьбе с "третьим рейхом", но с сожалением отмечается, что это не обеспечило странам Центральной и Восточной Европы независимости и суверенитета, а также соблюдения прав человека.
 
"Сейм Республики Польша не соглашается с возвратом к имперским фальсификациям, которые поворачивают вспять исторический диалог российских властей с другими народами", − цитирует резолюцию Польское радио.
 
Ранее Владимир Путин несколько раз высказывался на темы, связанные со Второй мировой войной, в том числе выступая 20 декабря на саммите СНГ, а затем 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны.
 
Среди прочего Путин заявил, что на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, назвал "сволочью и антисемитской свиньей".
 
После этих высказываний посол РФ в Варшаве был вызван в МИД Польши.
 
"Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно. В большинстве случаев это происходит, когда Москва − не в прошлом, а в настоящем − чувствует международное давление, связанное со своей деятельностью", − заявил 29 декабря в ответ Путину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
 
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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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