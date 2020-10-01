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10. 01. 2020

Трамп изменил отношение к проблеме климата

 
Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему. Такое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме 9 января.
 
Трамп отрицательно ответил на вопрос журналиста, считает ли он проблему глобального потепления вымышленной.
 
"Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду", − подчеркнул президент США.
 
Ранее Трамп заявлял, что не доверяет предположениям ученых о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.
 
Трамп усомнился в глобальном потеплении

Напомним, летом 2017 года президент США объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его мнению, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает американскую промышленность.

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Источник: korrespondent.net
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