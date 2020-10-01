Трамп изменил отношение к проблеме климата

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему. Такое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме 9 января.

Трамп отрицательно ответил на вопрос журналиста, считает ли он проблему глобального потепления вымышленной.

"Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду", − подчеркнул президент США.

Ранее Трамп заявлял, что не доверяет предположениям ученых о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.

Трамп усомнился в глобальном потеплении

Напомним, летом 2017 года президент США объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его мнению, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает американскую промышленность. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net