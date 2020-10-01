Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2020, пятница, 06:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
10. 01. 2020

Авиакатастрофа МАУ: США направят эксперта в Иран

 
Национальное управление США по безопасности на транспорте (NTSB) получило официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе украинского самолета и примет участие в расследовании инцидента. Об этом 10 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иранского чиновника.
 
В NTSB указали, что назначили уполномоченного представителя для проведения расследования.
 
"Управление продолжает отслеживать ситуацию с крушением самолета и оценивать уровень своего участия в расследовании", − цитирует агенство заявление NTSB.
 
Корпорация Boeing выразила готовность оказать содействие ведомству в расследовании крушения лайнера МАУ. При этом в компании не пояснили, готовятся ли ее специалисты к отправке в Иран.
 
Ранее представитель правительства Ирана назвал ложью версию США о случайном попадании ракеты в украинский самолет и призвал Boeing направить эксперта для участия в расследовании аварии.
 
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, который летел из Тегерана в Киев, 8 января разбился после вылета из аэропорта иранской столицы.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы 11 украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.