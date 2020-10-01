Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке с поста президента "республики" для стабилизации обстановки. Об этом 9 января сообщило агентство Интерфакс.

Отмечается, что "за" это постановление проголосовали 19 депутатов, четверо высказались "против" и один воздержался.

Хаджимба отверг обращение парламента о добровольной отставке и считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров.

В заявлении пресс-службы президента подчеркивается, что решение парламента "может привести к необратимым последствиям для страны".

Напомним, в четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, которые требуют прости новые выборы президента "республики".

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации и вечером заблокировали учреждение.

В администрации Хаджимбы беспорядки назвали попыткой госпереворота.

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Источник: korrespondent.net