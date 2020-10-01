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10. 01. 2020

США выяснят причины катастрофы в Иране − Помпео

США планируют выяснить причины крушения самолета Международных авиалиний Украины в Иране. Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое 9 января распространила пресс-служба Госдепа.

По словам Помпео, "сейчас многие подозревают", что самолет был сбит запущенной в Иране ракетой и "если это подтвердится по итогам расследования", то "это − ужасная трагедия".
 
Также глава Госдепартамента подчеркнул, что на борту самолета, в частности, находились граждане европейских стран, Канады, а также Ирана. 
"Мы узнаем, что на самом деле случилось", − указал Помпео.
 
Он также отметил, что считает "нелепыми, странными и явно политизированными" утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.
 
Помпео уверен, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военных. 
 
Напомним, Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.
 
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее СМИ сообщили, что по данным разведки США и Ирака, украинский самолет по ошибке сбили иранские ЗРС.

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Источник: korrespondent.net
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