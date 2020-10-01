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10. 01. 2020

Белый дом назвал "нелепой" резолюцию по Ирану

 
Резолюция Палаты представителей США, которая ограничивает военные полномочия президента США по Ирану, является "нелепой" и "абсолютно ошибочной". Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, распространенном 9 января.
 
"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц, а также пытается ограничить полномочия президента в области защиты Америки и наших интересов в регионе в условиях непрекращающихся угроз", − подчеркнул Гидли.
 
По его словам, глава государства имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма.
 
Поскольку резолюция не имеет силы закона, Гидли охарактеризовал ее как "политический ход".
 
"Решение президента нанести удар по Касему Сулеймани было правильным и санкционировано конституционными полномочиями как главнокомандующего и главы исполнительной ветви власти, а также разрешением на применение силы от 2020 года", − говорится в тексте заявления.
 
Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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Источник: korrespondent.net
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