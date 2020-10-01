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10. 01. 2020

Иран отверг причастность к катастрофе МАУ

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737. Об этом 9 января сообщил телеканал Press TV.

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", − подчеркнул Рабии.

Он отметил, что, продвигая свою версию случившегося, Вашингтон преследует собственные цели.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Напомним, Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.
 
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее СМИ сообщили, что по данным разведки США и Ирака, украинский самолет по ошибке сбили иранские ЗРС.

Ранее СМИ сообщили, что по данным разведки США и Ирака, украинский самолет по ошибке сбили иранские ЗРС.

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Источник: korrespondent.net
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