Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2020, пятница, 09:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
10. 01. 2020

Украина и Великобритания обсудили сотрудничество после Brexit

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с послом Великобритании Мелиндой Симонс сотрудничество между странами после выхода Лондона из Евросоюза. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что Гончарук и Симонс обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", – рассказал премьер.

Также во время встречи поднимался вопрос визового режима для граждан Украины. В частности, глава украинского правительства предложил выработать пути упрощения визовых условий для украинцев.

"Украина добилась либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это – болезненный вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем наработать пути либерализации соответствующих визовых условий", – заявил он.

Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном. Главной темой переговоров стало крушение самолета МАУ в Иране. Также Джонсон пригласил Зеленского посетить с визитом Лондон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.