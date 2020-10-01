Сотрудники полиции Херсонской области задержали при получении взятки главу районной территориальной громады. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"Должностное лицо получило от местного жителя $2000 за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района", – говорится в сообщении.

Открытое уголовное производство по статье о принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Взяточник задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области задержали за взятку главу районной ОТГ

Ранее полицейские задержали за взятки двух глав ОТГ. Чиновники "решали" за деньги земельные вопросы в Кировоградской и Житомирской области.

Также в Киеве на взятке задержали сразу двух чиновников. Один требовал взятку в размере 100 тысяч гривен, второй требовал и получил 52,5 тысячи гривен.

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Источник: korrespondent.net