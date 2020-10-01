На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 9 января, шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 10 января.

Отмечается, что враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.

Были обстреляны укрепления ВСУ в районе Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вильный.

Также с начала 10 января враг из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских военных возле Марьинки.

Напомним, за сутки 8 января сепаратисты пять раз открывали огонь. Тогда были ранены трое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net