В Австралии лесной пожар охватил площадь более 500 тысяч га

В Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 10 января.

Отмечается, что огонь уже прошел через города Талбинго, Вондалга, Кунама и Батлоу, жители которых накануне были эвакуированы. Для девяти ближайших к очагу возгорания районов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория выпущены предписания о немедленной эвакуации.

Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, в течение всего дня пятницы и первой половины дня субботы прогнозируется экстремально высокая пожарная опасность, из-за сильного порывистого ветра "огонь может распространяться очень быстро и менять направление движения".

"Условия чрезвычайно сложные из-за установившейся сильной жары. Мы хотим, чтобы люди покинули все опасные места заранее и учли, что ряд автомагистралей закрыты", – сказал комиссар службы Шейн Фитцсиммонс в ходе брифинга для журналистов.

В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс зарегистрированы 134 лесных пожара, 54 из которых остаются нелокализованными. В регионе действует запрет на разведение огня и посещение леса, часть дорог на южном побережье и в районе Канберры перекрыты.

Фото: Daily Mail

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года в Австралии начались масштабные пожары. В итоге они охватили площадь в миллионы гектаров. Погибли 25 человек, тысячи домов сгорели.

Накануне стало известно, что в Австралии ждут новую волну пожаров. Местные власти в штате Виктория продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

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Источник: korrespondent.net