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10. 01. 2020

Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat

Ракета, которая могла сбить самолет Боинг украинской авиакомпании МАУ в Иране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом накануне сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев на странице в Twitter.

По его словам, он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположительно, был сбит самолет.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 километров. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал он.

Cмотрите фотогалерею: Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat

Накануне президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США. Его поддержали некоторые другие мировые лидеры.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. Он якобы подвергся удару ракетной системой земля-воздух Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Также появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет.

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Источник: korrespondent.net
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