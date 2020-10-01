Иран угрожает США и союзникам тысячами убитых

Потери США и союзников могут достигнуть 5 тысяч погибших, а предыдущие ракетные удары были только началом. Об этом заявил глава Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Гаджизаде, передает иранское агентство Tasnim в пятницу, 10 января.

Гаджизаде заявил, что операция будет продолжаться по всему региону, и подчеркнул, что 13 ракет должны были "поразить военную машину противника", а не убить людей. Он также отметил, что к запуску готовы еще несколько сотен.

"Мы не стремились убить кого-либо в этой операции, однако десятки людей были убиты и ранены. Мы могли бы организовать операцию таким образом, чтобы 500 человек были убиты на первом этапе, и, если бы они ответили, на втором и третьем этапах их потери достигли бы 4000-5000", - сказал Гаджизаде.

Ранее сообщалось, что Иран продолжит военную операцию против США. Иранские военные обещают продолжить военную операцию "Мученик Сулеймани" по всему региону.

Война началась. Иран атаковал военные базы США

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Источник: korrespondent.net