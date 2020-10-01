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10. 01. 2020

Жительница Индии очнулась на собственных похоронах

В Индии местная жительница очнулась во время собственных похорон. Об этом пишет The Hindu.

Инцидент произошел в индийском штате Карнатака с 55-летней местной жительницей по имени Малати Чаугули. Женщина попала в частную клинику города Белгаум с жаром.

Когда пациентка потеряла сознание, врачи пытались ее реанимировать, но им это не удалось. Спустя несколько часов специалисты констатировали смерть женщины.

Родственники забрали тело Чаугули и по традиции положили его перед домом женщины. Пока семья готовилась к похоронам, родственница пришла в себя.

Часть местных жителей предположили, что женщина была в коме и очнулась, другие называют инцидент "чудом воскрешения".

Ранее сообщалось, что мутация превратила двухлетнюю девочку в старушку. Также Корреспондент писал о том, что Леонардо Ди Каприо спас мужчину, пробывшего в море 11 часов.

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Источник: korrespondent.net
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