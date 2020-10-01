Полиция задержала члена "самообороны Крыма"

Сотрудники полиции задержали 8 января в пункте пропуска Чонгар мужчину, который входил в состав так называемой самообороны Крыма. Он направлялся на подконтрольную Украине территорию, сообщает управление Нацполиции в АРК Крым и Севастополе в пятницу, 10 января.

"Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

Задержанному вручили сообщение о подозрении по статье об участии в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований (ч.5 ст.260 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

Накануне в четверг Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что силовики установили личности 500 членов "самообороны Крыма". Также прокуратура объявила подозрение командиру "четвертой роты" этого незаконного формирования, которое принимало участие в захвате аэропорта в Симферополе.

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Источник: korrespondent.net