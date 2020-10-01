Зеленский не исключил версию о сбитии самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал версию о том, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой. Соответствующее сообщение появилось на его Telegram-канале в пятницу, 10 января.

"Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - заявил Владимир Зеленский.

В офисе президента отметили, что комиссия по расследованию причин авиакатастрофы продолжает работу, а украинские специалисты вовлечены в этот процесс.

"Мы ожидаем, что им будет предоставлена ​​вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями", - заявили в ведомстве и также попросили союзников о предоставлении доказательств.

Также стало известно, что днем запланирован разговор по ходу расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

"Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", - подытожили в офисе президента.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. Он якобы подвергся удару ракетной системой земля-воздух Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Также появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет.

Ракета или двигатель. Расследование катастрофы МАУ

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Источник: korrespondent.net