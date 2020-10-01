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10. 01. 2020

У берегов Турции столкнулись два судна: трое людей пропали

У побережья Турции на юго-западе от Босфора столкнулись российский танкер и турецкое рыболовецкое судно. Об этом сообщает Командование береговой охраны МВД Турции в пятницу, 10 января.

В результате столкновения, турецкое судно с рыболовами затонуло. Троих граждан спасли, а еще троих до сих пор ищут.

"10 января 2020 года в 6.30 утра на расстоянии 5 миль к юго-западу от пролива Босфор произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и турецкого рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены четыре катера и один вертолет береговой охраны", - сказано в сообщении.

Продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, что ранее у берегов Африки захватили экипаж судна с украинцем на борту. Пираты похитили пятерых греков, двух филиппинца и одного украинца. Судно атаковали в 3 км от порта Либме.

Также сообщалось, что в Стамбуле корабль из Одессы протаранил набережную. Судно под флагом Либерии врезалось в берег под прямым углом. Босфор был временно закрыт для судоходства.

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Источник: korrespondent.net
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