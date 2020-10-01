Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Ирана уже усилили после ракетного удара по американским базам в Ираке, сообщает Reuters.

"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов", - сказал он.

При этом Трамп не стал рассказывать детали новых санкций, отметив, что соответствующее заявление в ближайшее время будет сделано в Министерстве финансов.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.

Позже в обращении к нации американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к миру с Ираном, но пригрозил мощными санкциями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net