В Ираке ракета упала недалеко от авиабазы США

В Ираке в четверг ночью ракетному обстрелу подвергся один из районов города Дуджайл, недалеко от которого расположена американская авиабаза Балад. Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Ракета упала в районе Фадхлан города Дуджайл в северной иракской провинции Салахуддин. Никто не пострадал. Источник ракеты пока неизвестен.

Дуджайл находится в 50 км к северу от Багдада, а база Балад – примерно в 80 километрах к северу от столицы.

Это был уже третий ракетный обстрел в Ираке за неделю. Напомним, в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это был ответ на ликвидацию в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани военными США.

Операция получила название "Мученик Сулеймани". По американским объектам были выпущены около двух десятков ракет класса "земля – земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет. Также появилось видео с базы США после обстрела.

Позже 8 января три ракеты типа Катюша упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные миссии.

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Источник: korrespondent.net