СМИ назвали инициатора ликвидации Сулеймани

Идею ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани подал госсекретарь Майк Помпео. Об этом заявили источники из Пентагона, пишет CNN.

Отмечается, что Сулеймани был "главной целью" Помпео на протяжении десятилетия. Госсекретарь якобы выждал случай, чтобы предложить президенту Дональду Трампу уничтожить иранского генерала.

Утверждается, что глава ведомства считает Тегеран "корнем всех проблем на Ближнем Востоке". Источники из Пентагона добавили, что в 2016-м, будучи конгрессменом в Канзасе, Помпео пытался получить визу в Иран, чтобы выследить Сулеймани. "Однако это не значит, что у [Помпео] личные счеты с генералом. Ведь тот действительно был террористом", - цитирует CNN источники.

При этом ранее Помпео заявил, что американские спецслужбы не располагали информацией о возможных атаках, которые якобы планировал убитый иранский генерал. "Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", - заявил он.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа. В ответ Иран в ночь на 8 января обстрелял ракетами класса земля-земля две базы в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.

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Источник: korrespondent.net