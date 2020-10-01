Украина и Иран договорились вместе расшифровать черные ящики - СМИ

Специалисты из Ирана и Украины вместе займутся расшифровкой данных черных ящиков разбившегося самолета МАУ. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 10 января.

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - сказано в публикации.

Отмечается, что стороны располагают оборудованием, необходимым для извлечения данных. Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. Он якобы подвергся удару ракетной системой земля-воздух Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Также появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет.

Ракета или двигатель. Расследование катастрофы МАУ

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Источник: korrespondent.net