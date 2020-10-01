Опубликовано еще одно видео крушения самолета МАУ

Журналист ВВС в Иране Али Хашем опубликовал видео момента крушения украинского Boeing 737 МАУ в Иране.

На видео, снятом из проезжающего автомобиля, запечатлено, как примерно 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020

Отметим, накануне появилось видео, на котором снят якобы момент попадания ракеты в украинский самолет.

Накануне ряд мировых лидеров заявили о вероятности того, что самолет МАУ неумышленно сбили иранские военные. В Тегеране такую возможность отрицают.

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Источник: korrespondent.net