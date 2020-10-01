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10. 01. 2020

Во Франции спрогнозировали, когда Иран может получить ядерное оружие

Иран может получить ядерное оружие через год-два, если продолжит нарушать соглашение о ядерной сделке от 2015 года. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters в пятницу, 10 января.

"Если они продолжат отходить от Венского соглашения, то да, в течение достаточно короткого периода времени, от одного до двух лет, они могут получить доступ к ядерному оружию, а это не вариант", – сказал Ле Дриан в эфире радио RTL.

Отмечается, что сегодня министры иностранных дел стран ЕС проведут экстренное совещание, чтобы обсудить пути снижения конфронтации между США и Ираном.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

В свою очередь постпред Ирана в ООН утверждал, что его страна не стремится к обладанию ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки.

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Источник: korrespondent.net
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