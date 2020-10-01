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10. 01. 2020

В Южной Корее заявили, что Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем рождения, который тот отмечал 8 января. Об этом сообщает агентство Yonhap в пятницу, 10 января.

Поздравительное письмо Трамп передал советнику президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ёну, а затем администрация президента Южной Кореи передала послание северокорейской стороне.

"У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", - заявил Чон Ый Ён.

Трамп ранее принял в Белом доме Чон Ый Ёна. До этого глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус информировала, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн провел в Вашингтоне встречи с Чон Ый Ёном и генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, на которых обсуждалась координация по КНДР.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын отказался поздравлять корейцев с Новым годом. Ким Чен Ын поздравлял своих сограждан, начиная с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен.

Также сообщалось, что Трамп высоко оценил свои отношения с Ким Чен Ыном. При этом американский лидер заявил о наличии "определенной враждебности" со стороны Северной Кореи.

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Источник: korrespondent.net
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