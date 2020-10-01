На выходных в Украине ожидаются снег с дождем, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в субботу, 11 января, осадки ожидаются почти по всей стране, кроме Закарпатской, Черновицкой и южных областей.
Температура днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.
Воскресенье, 12 января, будет без осадков, говорят синоптики.
Также сохранится теплая погода до 5 градусов выше нуля.
Cмотрите фотогалерею: Погода на выходные: снег с дождем
Ранее метеорологи рассказали, какой будет погода на протяжении 2020 года.
Как известно, 2019 год в Украине оказался самым теплым за всю историю наблюдений.
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Источник: korrespondent.net
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