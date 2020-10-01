На выходных в Украине ожидаются снег с дождем, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 11 января, осадки ожидаются почти по всей стране, кроме Закарпатской, Черновицкой и южных областей.

Температура днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Воскресенье, 12 января, будет без осадков, говорят синоптики.

Также сохранится теплая погода до 5 градусов выше нуля.

Cмотрите фотогалерею: Погода на выходные: снег с дождем

Ранее метеорологи рассказали, какой будет погода на протяжении 2020 года.

Как известно, 2019 год в Украине оказался самым теплым за всю историю наблюдений.

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Источник: korrespondent.net