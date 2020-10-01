Украина вошла в ТОП-стран, нарушающих интеллектуальную собственность

Украина попала в перечень государств, которые вредят экономическим интересам ЕС из-за нарушения права интеллектуальной собственности. Об этом свидетельствует годовой доклад Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах в пятницу, 10 января.

По количеству нарушений и их последствиям лидирует Китай, который занимает первую позицию, а Украина вместе с другими странами занимают вторую позицию.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами второго приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, эти страны не имели прогресса или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих беспокойств", - сказано в отчете.

ЕС ссылается на проблемы Украины с законодательной защитой интеллектуального права, механизмами регистрации торговых марок, а также транзитом контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

Тем не менее там отметили принятие Верховной Радой закона №2415 об организациях по коллективному менеджменту (Закон Украины О эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав - ред.) в мае 2018 года.

Напомним, что ранее Зеленский узаконил борьбу с контрафактом. Нововведения являются обязательным пунктом в рамках Договора об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

Также сообщалось, что Facebook и Instagram судятся с компаниями из Китая. Руководство соцсетей настаивает на том, что их торговые марки и бренды использовались нелегально, что нарушает закон об интеллектуальной собственности США.

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Источник: korrespondent.net