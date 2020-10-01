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10. 01. 2020

Украинцы застряли на двое суток в итальянском аэропорту

 
Украинские пассажиры застряли в аэропорту Италии и не могут вылететь в связи с долгами авиакомпании Ernest Airlines перед Международным аэропортом Киев им.Игоря Сикорского,  сообщил юрисконсультант Консультативной миссии ЕС в Украине Владимир Беленкий в Facebook.
 
Сообщается, что украинцы в Италии уже двое суток не могут вылететь в Киев.
 
"Наши граждане - 160 пассажиров - не могут уже двое суток вылететь из Италии домой…По информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт Киев им.Игоря Сикорского не принимает самолет из за долгов…", - написал Беленкий.
 
Источник в аэропорту подтвердил агентству Интерфакс-Украина наличие задолженности авиакомпании за обслуживание воздушных судов перед аэропортом.
 
По словам Беленкого, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.
 
"Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге людей развернули у гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто будет за это платить… Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются уходить от гейта", - пояснил он.
 

Cмотрите фотогалерею: Украинцы застряли на двое суток в итальянском аэропорту

 
Ernest Airlines с 13 января 2020 года прекратила продажу билетов на все рейсы из-за приостановления действия лицензии авиакомпании по решению Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC).
 
Ранее 200 граждан Украины на два дня застряли в аэропорту Испании. Причиной стал неисправный самолет.
 
Напомним, украинские пассажиры авиакомпании ANDA Air застряли в аэропорту Анталии. Причиной также стала неисправность самолета.
 
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Источник: korrespondent.net
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