Украинские пассажиры застряли в аэропорту Италии и не могут вылететь в связи с долгами авиакомпании Ernest Airlines перед Международным аэропортом Киев им.Игоря Сикорского, сообщил юрисконсультант Консультативной миссии ЕС в Украине Владимир Беленкий в Facebook.

Сообщается, что украинцы в Италии уже двое суток не могут вылететь в Киев.

"Наши граждане - 160 пассажиров - не могут уже двое суток вылететь из Италии домой…По информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт Киев им.Игоря Сикорского не принимает самолет из за долгов…", - написал Беленкий.

Источник в аэропорту подтвердил агентству Интерфакс-Украина наличие задолженности авиакомпании за обслуживание воздушных судов перед аэропортом.

По словам Беленкого, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

"Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге людей развернули у гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто будет за это платить… Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются уходить от гейта", - пояснил он.

Cмотрите фотогалерею: Украинцы застряли на двое суток в итальянском аэропорту

Ernest Airlines с 13 января 2020 года прекратила продажу билетов на все рейсы из-за приостановления действия лицензии авиакомпании по решению Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC).

Ранее 200 граждан Украины на два дня застряли в аэропорту Испании. Причиной стал неисправный самолет.

Напомним, украинские пассажиры авиакомпании ANDA Air застряли в аэропорту Анталии. Причиной также стала неисправность самолета.

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Источник: korrespondent.net