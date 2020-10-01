Авиакатастрофа в Казахстане: названа основная версия

Основной версией крушения казахского самолета под Алма-Атой в конце декабря было названо обледенение. Об этом говорится в отчете правительственной комиссии, которая проводила предварительное расследование, сообщает в пятницу, 10 января, РИА Новости.

"По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью тип один, крылья самолета не обрабатывались", - заявил на брифинге заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Также было установлено, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно выделяли земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для строительства жилья и личных подсобных хозяйств.

По этим фактам антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование, в ходе которого установят ответственность виновных.

В свою очередь генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко заявил, что полное расследование причин аварии может занять продолжительное время.

"Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда и более года", - пояснил он на брифинге.

Напомним, самолет Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным домом. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Ранее назывались разные версии, в частности, предполагалось, что самолет мог потерпеть крушение из-за спутного следа от взлетевшего перед ним борта.

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Источник: korrespondent.net