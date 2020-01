Появилось видео черных ящиков с самолета МАУ

Иранские чиновники показали найденные черные ящики самолета МАУ, который потерпел крушение под Тегераном. Соответствующее видео в пятницу, 10 января, обнародовал иранский телеканал IRNN.

Отмечается, что на данном видео запечатлены черные ящики самолета МАУ.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений. Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

В свою очередь глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что черные ящики будут вскрыты сегодня, 10 января, сообщает агентство IRNA.

"Если иранская сторона не сможет расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины", - сказал Резайефар.

Он также отметил, что бортовые самописцы повреждены.

"Украинская делегация также считает, что черные ящики повреждены, однако карты памяти разговорного и параметрического самописцев, вероятно, пригодны к использованию", - подчеркнул Резайефар.

По его словам, вскрытие черных ящиков будет проводиться в лаборатории аэропорта Мехрабад.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng