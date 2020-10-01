Задержан сепаратист, охранявший сбитый боинг на Донбассе

На Донбассе задержали сепаратиста, который в 2014 году охранял место падения и обломки разбившегося малайзийского боинга. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что мужчина 1994 года рождения во второй половине 2014 года воевал на стороне сепаратистов, в том числе стоял на блокпостах в Шахтерском районе.

В конце августа 2014 года его привлекли к охране места катастрофы самолета. Ему платили от 500 до 1500 российских рублей за собранные обломки и личные вещи погибших. На личной странице задержанного в одной из соцсетей были фотографии, где он в военной форме с оружием в руках был снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанный рассказал, что в это время неоднократно видел на месте крушения военнослужащих Российской Федерации, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями.

Мужчину обвиняют по статье о создании незаконных вооруженных формирований (ч.2 ст.260 Уголовного кодекса). Ему может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 17 июля 2014 года над Донецкой областьюбыл сбит Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

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Источник: korrespondent.net