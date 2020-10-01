В Днепропетровской области задержали двух военных и одного гражданского по подозрению в сбыте наркотиков. У них изъяли более 200 тысяч гривен, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 10 января.

"Следователи ГБР... сообщили о подозрении двум военнослужащим одной из воинских частей, которая базируется в городе Павлоград Днепропетровской области и гражданскому лицу. Их подозревают в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ (ч.1 ст.307 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, военные вместе с гражданским лицом наладили механизм продажи наркотиков местным жителям. Во время обыска по месту жительства подозреваемых изъяты пистолет, патроны, вещества внешне похожи на наркотические, а также более 200 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Военнослужащим и их сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Cмотрите фотогалерею: В Павлограде двух военных задержали за сбыт наркотиков

Ранее в Винницкой области задержали военного за продажу амфетамина. Во время обысков по месту жительства военнослужащего следователи ГБР изъяли пакеты с расфасованными наркотиками.

Также сообщалось о сотруднике СБУ, который продавал марихуану жителям Донецкой области.

Под Киевом патрульный торговал амфетамином

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Источник: korrespondent.net