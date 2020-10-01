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10. 01. 2020

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции

На юге Турции российский пассажирский самолет в пятницу, 10 января, совершил экстренную посадку из-за задымления, сообщает портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации.

Отмечается, что самолет российской компании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье.

Отмечается, что пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Портал публикует фотографию поврежденного участка, на которой видна деформация и поврежденная обшивка судна.

Данные о пострадавших не поступали.

Напомним, сегодня из-за дыма в одном из двигателей в Канаде совершил экстренную посадку самолет, летевший из США в Израиль.

Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.

Haberin ayrıntıları için 👇https://t.co/Apdenv843i pic.twitter.com/quHtALD37k

— AirportHaber (@AirportHaber) January 10, 2020

Ранее в Харькове самолет со второй попытки совершил аварийную посадку. Борт с туристами совершал рейс из Шарм-эль-Шейха. Из-за густого тумана и нехватки топлива самолет сначала приземлялся в Борисполе, а затем, в неподходящих погодных условиях, - в Харькове.

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Источник: korrespondent.net
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