Генпрокурору увеличили оклад в два с половиной раза

Оклад генерального прокурора повысили с 37 тыс. гривен до 93 648 гривен, решение приняло правительство, говорится в его постановлении от 11 декабря №1155 на Урядовом портале.

При этом, оклад первого замгенпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя - 86 445 гривен.

Оклад начальника департамента установлен на уровне 40 тыс. гривен, начальника управления - 38,6 тыс. гривен, начальника отдела - 36,8 тыс. гривен.

Оклад прокурора Офиса Генеральной прокуратуры согласно постановлению составляет 28,8 тыс. гривен.

Также Кабмин повысил оклады руководителей областных и окружных прокуратур.

Напомним, 2 января стартовала работа Офиса генерального прокурора. Всего в Офисе генпрокурора будут работать 1500 сотрудников.

Еще сообщалось, что в сентябре парламент принял решение о реформировании ГПУ. В рамках реформы прокуратуры ее работники прошли аттестацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net