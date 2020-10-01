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10. 01. 2020

Генпрокурору увеличили оклад в два с половиной раза

 
Оклад генерального прокурора повысили с 37 тыс. гривен до 93 648 гривен, решение приняло правительство, говорится в его постановлении от 11 декабря №1155 на Урядовом портале.
 
При этом, оклад первого замгенпрокурора установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя - 86 445 гривен.
 
Оклад начальника департамента установлен на уровне 40 тыс. гривен, начальника управления - 38,6 тыс. гривен, начальника отдела - 36,8 тыс. гривен.
 
Оклад прокурора Офиса Генеральной прокуратуры согласно постановлению составляет 28,8 тыс. гривен.
 
Также Кабмин повысил оклады руководителей областных и окружных прокуратур.
 
Напомним, 2 января стартовала работа Офиса генерального прокурора. Всего в Офисе генпрокурора будут работать 1500 сотрудников.
 
Еще сообщалось, что в сентябре парламент принял решение о реформировании ГПУ. В рамках реформы прокуратуры ее работники прошли аттестацию.

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Источник: korrespondent.net
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