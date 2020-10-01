Работница ЗАГСа в Черновцах угрожала молодоженам электрошокером

В Черновцах сотрудница ЗАГСа угрожала электрошокером паре, которая пришла подать заявление на вступление в брак. Об этом со ссылкой на Юго-Западное межрегиональное управление Минюста сообщает УНИАН в пятницу, 10 января.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина в ходе спора с парой достает электрошокер и включает его. Автор этого видео сообщил, что инцидент произошел в Черновицком ЗАГСе. Как выяснилось, на видео запечатлена начальница ЗАГСа Наталья Вишневская.

"Придя подать заявление со всеми документами, нас унизили и обозвали неадекватами, вызвали полицию. Причина - оплата госпошлины в кассе Ощадбанка в сумме 90 копеек вместо 85 копеек. В кассе Ощадбанка сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет. Начальница не слышала об этом, и, когда мы доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать", - рассказал автор видеозаписи.

Глава Юго-Западного межрегионального управления Минюста Виктория Васильчук заявила, что фигурантка видео уже отстранена от должностных обязанностей, а по данному факту начали служебное расследование.

"Моя реакция - крайне негативная, мы начинаем служебное расследование. На время его проведения и дисциплинарного производства Наталья Станиславовна будет отстранена от работы", - отметила Васильчук.

Васильчук также сказала, что больше деталей этого инцидента ей неизвестно, поскольку Вишневская еще должна дать дополнительные показания.

"Даже в случае, когда граждане не всегда вежливо и сдержанно ведут себя на приеме у госслужащих, обязанностью чиновника является общаться с людьми таким образом, чтобы не допустить конфликтных ситуаций", - подытожила Васильчук.

Напомним, что ранее подравшиеся на свадьбе молодожены отказались от брака. Сразу после бракосочетания пара сильно поругалась, а брат жениха избил невесту, ее сестер и мать.

Также сообщалось, что в Харькове кондуктор принимал оплату песнями. Мужчина подсказывал пассажирам слова, разделив строки песни между пассажирами троллейбуса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net