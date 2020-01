Место крушения самолета МАУ зачищено - журналист

Власти Ирана практически полностью зачистили место падения украинского самолета. Все обломки вывезены, теперь убирают мусор. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает корреспондент CBS News Елизабет Палмер в Twitter.

"Журналисты CBS только что посетили место крушения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера. Сейчас место падения очищают от мусора", - сообщила Палмер.

По ее словам, представителей служб безопасности на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq