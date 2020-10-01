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10. 01. 2020

Названа причина задержки вылета МАУ из Ирана

 
Вылет самолета МАУ из Ирана 8 января задержался на час в связи с отгрузом части багажа пассажиров, сообщил глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет IRNA.
 
"Задержка была связана с запросом пилота выгрузить часть груза пассажиров на следующий рейс в аэропорт Украины", - сказал Резайефар.
 
Иранский чиновник пояснил, что обычно в связи с сезоном самолеты заправляют дополнительным объемом топлива на случай, если судно столкнется с непогодой в аэропорту назначения.
 
Так произошло и с самолетом МАУ, который после получения дополнительного топлива превысил допустимый вес. Было принято решение выгрузить часть груза, чтобы достичь показателя допустимого веса и обеспечить возможность подъема судна.
 
Резайефар подчеркнул, что такая оперативная координация не является проблемой и происходит во всех аэропортах для повышения безопасности полетов.
 
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ должен был вылететь в Киев из Тегерана в 5:15 по местному времени (3.45 по Киеву), однако вылет отложили до 6:12.
 
Напомним, иранские чиновники показали найденные черные ящики самолета МАУ, который потерпел крушение под Тегераном.
 
Еще сообщалось, что Офис генерального прокурора призвал Канаду предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

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Источник: korrespondent.net
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