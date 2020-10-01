Обломки самолета МАУ свезли в ангар - Иран

Тела погибших при крушении украинского самолета в Тегеране отправили на ДНК-экспертизу, а обломки лайнера свезли в ангар. Об этом в пятницу, 10 января, заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает CNN.

По его словам, обломки самолета были извлечены с места крушения и увезены для расследования.

"Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета для расследования причин крушения", - сказал Абедзаде.

По данным журналистов, поле, на которое упал самолет, полностью зачищено от обломков, сейчас убирают оставшийся мусор. Отмечается, что на месте работал экскаватор.

По мнению экспертов, является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net