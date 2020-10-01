Жители Австралии вышли на протесты из-за пожаров

В Австралии проходят многотысячные акции протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами, сообщает телеканал 9News в пятницу, 10 января.

Только в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента. Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").

Как отмечает 7News, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

Протесты проходят и в других городах. Так, в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.

The climate protest is getting underway in Sydney. #SackScoMo pic.twitter.com/afx3N16HFY — Victoria Quested (@VictoriaQuested) 10 января 2020 г.

Также стало известно, что для помощи пострадавшим от лесных пожаров собрано более 190 млн австралийских долларов ($131 млн). В различных акциях по сбору средств приняли участие более полумиллиона человек. Фонд, основанный комедийной актрисой Селестой Барбер, собрал всего за неделю почти $50 млн, которые, как рассказали в пресс-службе NSWRFS, будут потрачены в том числе и на премиальные выплаты добровольцам.

Миллиардер Эндрю Форрест пожертвовал 70 млн австралийских долларов ($48 млн) на восстановление сгоревшей инфраструктуры и создание национальной стратегии, которая позволит лучше противостоять стихийным бедствиям и последствиям глобального потепления. Фонд Пола Рамси выделил 30 млн австралийских долларов, крупные австралийские банки внесли по 5 млн. Еще 4,3 млн австралийских долларов ($3 млн) пожертвовал фонд голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Певец и композитор Элтон Джон пожертвовал $1 млн для австралийского фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Среди жертвователей - актеры Крис Хемсворт и Николь Кидман, певица и композитор Кайли Миноуг, рок-группа Металлика и многие другие.

Между тем, по информации СМИ, в пятницу ожидается объединение двух крупных лесных пожаров на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

Напомним, в результате масштабных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы огонь унес жизни более 20 человек и уничтожил тысячи домов.

По данным экологов, погибли более миллиарда животных.

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Источник: korrespondent.net