В областных центрах повысили стоимость проезда

В Житомире официально повысили стоимость проезда в общественном транспорте, теперь стоимость билетов в маршрутках и автобусах составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривен, сообщает Журнал Житомира.

Жители города имеют возможность сэкономить, используя безналичные способы оплаты: банковские карты, проездные и Карту житомирянина.

Для этого во всех маршрутках должны были до 10 января установить валидаторы - оборудования автоматизированной системы оплаты проезда. Однако, перевозчики оказались не готовы и не выполнили основное условие повышения стоимости проезда.

Жители Житомира пишут в соцсетях об отсутствии в маршрутках валидаторов, или об их неисправности. В некоторых маршрутках все же появились валидаторы и они даже работают, но сами водители не понимают, как ими пользоваться.

В соцсети также имеются сообщения об успешной оплате проезда банковскими картами в маршрутках №8, 25, 110 и 126.

В случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы оплаты проезда (валидатора) стоимость проезда составляет 3 гривны.

Проблемы с валидаторами есть не только в частных маршрутках. Пассажиры троллейбусов и трамваев тоже жалуются на неработающие терминалы оплаты, к тому же, они не принимают Карту житомирянина.

Повысили стоимость проезда и во Львове в городских трамваях и троллейбусах на 1-2 гривны до 7 гривен.

При оплате в киосках или через QR-коды, через Приват 24, SMS, Bluetooth, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay стоимость проезда будет составлять 6 гривен.

Также исполком повысил стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах для студентов на 0,5-1 гривну до 3-3,5 гривен.

При оплате в киосках или через QR-коды, через Приват 24, SMS, Bluetooth, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay стоимость проезда будет составлять 3 гривны.

Стоимость разового билета при покупке у водителя будет составлять 3,5 гривен.

Повышение обосновывается ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов.

Напомним, безналичную оплату проезда начали внедрять также в маршрутках Киева. Процесс стартовал в ноябре.

Еще сообщалось, что в проекте финансового плана Укрзализныци на 2020 год запланирован ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

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Источник: korrespondent.net