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10. 01. 2020

Lufthansa и ее "дочка" приостановили полеты в Тегеран

 
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 20 января в связи с последними событиями в стране, говорится в сообщении пресс-центра перевозчика.
 
Авиакомпания обслуживает рейсы в Тегеран из Франкфурта-на-Майне. 9 января Lufthansa приняла решение о возврате самолета, уже вылетевшего в иранскую столицу, на фоне сообщений о том, что потерпевший крушение в Иране украинский Boeing 737 мог быть сбит.
 
Полеты в Тегеран приостановила и авиакомпания Austrian Airlines, входящая в Lufthansa Group.
 
Рейсы в Тегеран сразу же после трагедии приостановила и авиакомпания Международные авиалинии Украины, самолет которой разбился.
 
Ранее полеты в Иран и Ирак отменили также авиакомпании Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Air France.

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Источник: korrespondent.net
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