Крушение самолета: США предложили Киеву помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 января, провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Офис президента.
Глава Украинского государства проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.
Майк Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.
«Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании », - сказал Владимир Зеленский.
Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.
Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.
Сам Помпео в Twitter ранее сообщил, что США готовы предложить Украине помощь в расследовании катастрофы самолета в Иране.
"Поговорил с президентом Украины. Выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал он.
Источник: korrespondent.net