Крушение самолета: США предложили Киеву помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 января, провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Офис президента.

Глава Украинского государства проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Майк Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

«Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании », - сказал Владимир Зеленский.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Сам Помпео в Twitter ранее сообщил, что США готовы предложить Украине помощь в расследовании катастрофы самолета в Иране.

"Поговорил с президентом Украины. Выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал он.

Источник: korrespondent.net