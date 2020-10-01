В шахте на Запорожье погиб шахтер

Шахтер погиб на шахте Запорожского железорудного комбината. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в пятницу, 10 января.

"9 января 2020 года на шахте Эксплуатационная ЗАО Запорожский железорудный комбинат произошла внезапная посадка горной массы на горизонте 940 метров. В настоящее время на участке находился работник предприятия 1973 года, который получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Больше в инциденте никто не пострадал , комбинат работает в штатном режиме.

Расследованием обстоятельств происшествия займется спецкомиссия. Расследование несчастного случая проводится в полном соответствии с действующим законодательством Украины и нормативно-правовыми актами об охране труда, с привлечением представителей всех соответствующих инстанций, подчеркивают на предприятии.

Напомним, что ранее на территории шахты на Донбассе произошел пожар. В ствол шахты попали продукты горения, в связи с чем на поверхность были подняты боле 230 горняков.

Также сообщалось, что в Китае 13 шахтеров провели под землей 80 часов и остались живы. В результате затопления угольной шахты в Ибине в провинции Сычуань погибли пять человек.

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Источник: korrespondent.net