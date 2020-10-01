Контрразведчики нашли комплекс связи спецслужб РФ

Сорубники департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ обнаружили комплекс телеком-оборудования для обеспечения противоправной деятельности бот-ферм, а также для организации заведомо ложных сообщений о фактах минирований госорганов, объектов социнфраструктуры. Об этом говорится в судебном определении киевского суда, который одобрил арест изъятых средств связи в ходе обыска оперативниками подозреваемых 4 декабря.

Так, Всего в ходе обысков в декабре было изъято почти 8000 сим-карт. Среди них: TELE2 - 6895 штук, Lycamobile - 5, 3Mоbile - 287, Киевстар - 428, Beeline - 211, МегаФон - 5, Vodafone - 1.

По информации СБУ, они использовались российскими спецслужбами. По версии следствия, к созданию комплекса причастны и двое граждан Украины: уроженец с. Головино Черняховского района Житомирской области и уроженка Киева. Их имена скрыты.

Оперативным подразделением установлено, что указанные лица, имеют отношение “к предоставлению услуг по скрытой регистрации в любых сервисах сети интернет через СМС-сообщения и услуг по использованию виртуальных мобильных телефонов, которые сложно отследить правоохранительным органам”.

Рекламируя указанную деятельность в даркнете и на хакерских форумах, подозреваемые использовали в комплексе SIM-карты Украины, РФ, Казахстана и Польши.

В объяснениях СБУ в определении суда уточняется, что в большинстве этих стран сим-карту можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ (оптовая "теневая" реализация SIM-карт).

Указанный комплекс связи, по версии следователей, также активно используется российской стороной и лицами, причастными к деятельности террористической группировки ДНР для контактов неустановленного характера с абонентами из числа жителей Украины.

Кроме того, указанное оборудование может использоваться, по версии следствия, для осуществления следующих действий:

- регистрации в социальных сетях (возможно для создания бот-ферм) электронных кошельках (в том числе, запрещенных на территории Украины);

- для обналичивании денежных средств (через службы такси UBER, YANDEX TAXI т.п.);

- для осуществления мошеннических действий с использованием торговых площадок (OLX, AVITO, YOULA).

Ранее в СБУ заявили о пресечении деятельности "ботофермы", которая работала на ФСБ РФ. Задержанные предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

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Источник: korrespondent.net