В Абхазии "представителей ДНР " обвинили в участии в "госперевороте" – СМИ

Представители так называемой "Донецкой народной республики" якобы участвовали в попытке "государственного переворота" в непризнанном грузинском регионе Абхазия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию самопровозглашенного "президента".

"Власти" региона сейчас выяснят обстоятельства появления и пребывания этих лиц в Абхазии, сказал собеседник агентства.

Ранее в Абхазии заявили о попытке госпереворота. Оппозиция штурмует резиденцию президента непризнанной "республики", требуя признать незаконными результаты выборов.

Напомним, в Украине заявили, что не признают так называемые президентские выборы в Абхазии, состоявшиеся в конце лета.

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Источник: korrespondent.net