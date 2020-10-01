ООС: У позиций военных взорвался беспилотник

На Донбассе в результате взрыва вражеского беспилотника пострадали трое военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 10 января.
Таким образом в штабе ООС уточнили, что за минувшие сутки один военный погиб и четверо получили ранения.
"Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили травмы", - говорится в сообщении.
Раненые военнослужащие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.
Отметим, с начала года в ООС практически ежедневно сообщают о раненых военных.
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Источник: korrespondent.net
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